Tottenham : Ange Postecoglou exige des recrues pour janvier

Ça ne va pas fort à Tottenham. Balayé par Liverpool (3-6) dimanche dernier, le club londonien occupe la 11e place du classement de Premier League. Pas aidé par les blessures récurrentes de ses joueurs, notamment en défense, Ange Postecoglou a réclamé l’arrivée de nouvelles recrues dès janvier. « Nous allons manquer de joueurs dans plusieurs secteurs et nous aurons besoin de renforts, mais le mois de janvier est un peu délicat en ce qui concerne le type de joueurs que l’on peut faire venir », a-t-il indiqué en conférence de presse mardi.

Reste à voir si Daniel Levy, président des Spurs, et Scott Munn, le directeur sportif, seront en capacité de satisfaire ses demandes. En attendant, c’est sans Guglielmo Vicario, Cristian Romero, Micky Van de Ven et Richarlison que Tottenham se présentera sur la pelouse de Nottingham Forest (4e) lors du Boxing Day. Postecoglou pourra en revanche compter sur les retours de Rodrigo Bentancur, après sa suspension de sept matchs, et de Destiny Udogie, trop juste pour jouer contre Liverpool.

