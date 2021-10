Ligue 1 : l'OL s'impose et se relance contre Monaco

Toujours sur deux matches consécutifs sans victoire, l'Olympique Lyonnais devait faire un bon résultat contre l'AS Monaco ce samedi soir, afin de remonter au classement. Privé de Slimani, de Dembele et avec un Paqueta trop juste pour débuter, Bosz alignait un 4-2-3-1 avec notamment Cherki en pointe. De son côté, Monaco, privé de Tchouaméni et Golovin, alignait un 4-4-2 avec l'ancien joueur de l'OL, Jean Lucas, au milieu de terrain. Et après un début de match timide, l'OL s'offrait les premières occasions de cette partie. Nubel s'imposait à deux reprises devant Toko Ekambi (22e, 26e). Avant qu'Aouar ne manque complétement sa frappe (35e). Mais malgré ces occasions, Lyon n'a pas vraiment réussi à faire la différence dans cette première période.

Après la pause, les Monégasques se montraient plus entreprenants et Gelson Martins obligeait d'entrée Pollersbeck à se montrer (50e). Mais comme en début de match, l'ASM s'est éteint au fil de cette seconde période et risquait de concéder l'ouverture du score après une grossière erreur de Badiashile (63e). Puis l'entrée de Paqueta, qui ne devait pas figurer dans le groupe après avoir joué avec la Seleçao, a tout changé. Quelques instants plus tard et une nouvelle offensive lyonnaise, Disasi était en retard sur Dubois et concédait le penalty, parfaitement transformé par Toko Ekambi (1-0, 75e). En fin de rencontre et sur une action initiée par Paqueta, parfaitement servi par Emerson, Denayer assurait le succès à l'OL en trompant Nubel à bout portant (2-0, 90e). Sans briller malgré sa domination, l'Olympique Lyonnais assure l'essentiel et renoue avec la victoire avant la Ligue Europa. Un succès qui permet à l'OL de remonter à la cinquième place de la Ligue 1. Monaco stagne à la 7ème place avant la réception de Montpellier lors de la 11e journée et un déplacement périlleux au PSV, jeudi, en C3.

