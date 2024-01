Vidéo, CAN 2023 : Samuel Eto’o en larmes après la qualification du Cameroun en 1/8es

Le Cameroun aura connu les montagnes russes émotionnelles lors de cette phase de groupe de CAN 2023. Virtuellement qualifiés après le but du 3-2 marqué par Christopher Wooh face à la Gambie hier (90+1e), les Lions Indomptables sont tombés de haut lorsque Muhammed Sanneh égalisait deux minutes plus tard, cette fois synonyme d’élimination pour le Cameroun.

Finalement, le chagrin aura été de courte durée pour les joueurs de Rigobert Song, bénis par l’intervention du VAR quelques instants plus tard (une main gambienne a finalement été signalée après revisionnage) et donc qualifiés. Chez les hautes instances camerounaises, la fin de match était forcément placée sous le signe de l’émotion, à l’image du président de la Fédération Samuel Eto’o. Au terme de la rencontre, l’ancien joueur du Barça a en effet été aperçu en larmes dans les bras des parents de Christophe Wooh, le héros du soir. De belles images.