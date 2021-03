Portugal : Cristiano Ronaldo reste capitaine

La suite après cette publicité

Les images d’un Cristiano Ronaldo furieux abandonnant le terrain avant la fin du match entre la Serbie et le Portugal (2-2) ont fait le tour du monde. Furieux après l’arbitre (qui est depuis sorti du silence pour s’excuser) après un but valable non accepté en toute fin de match, CR7 avait piqué une colère, allant jusqu’à jeter son brassard de capitaine par terre. Mais si certains ont critiqué le comportement de la star lusitanienne, le sélectionneur Fernando Santos a clairement fait savoir que le joueur de la Juventus restera le capitaine de la Seleção.

« Cristiano est un exemple national, vous l'avez écrit des milliers de fois. Tous les joueurs qui viennent aux rassemblements disent qu'il est un exemple. Tous les nouveaux qui arrivent demandent : «alors à quoi ressemble Cristiano ? » Et ils répondent tous la même chose : c'est un exemple. Du travail, de l’entraînement. C’est un exemple pour tout le monde, même dans sa vie sociale. Si Cristiano avait offensé le sélectionneur national, ses collègues ou la Fédération par un geste irréfléchi, alors oui, il faudrait y réfléchir (à lui retirer le brassard). Mais rien de tout cela ne s'est produit », a-t-il déclaré en conférence de presse.