Lucien Agoumé transféré définitivement à Séville

Arrivé à l’Inter Milan en 2019, Lucien Agoumé (22 ans) a enchaîné les prêts du côté de Brest et de l’ESTAC Troyes notamment, avant de rejoindre la saison dernière le Séville FC pour les six mois restants de la saison, sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. L’Inter gardait néanmoins une clause de rachat dans cet accord, mais finalement, le club sévillan a levé l’option pour acquérir définitivement le milieu de terrain français.

«Le milieu de terrain revient à Nervión, mais cette fois sous contrat jusqu’en juin 2028. Le Séville FC et l’Inter Milan ont trouvé un accord pour le transfert du milieu franco-camerounais de 21 ans Lucien Jefferson Agoumé. Le footballeur né à Yaoundé, qui était précisément la première recrue hivernale de l’année dernière, rejoint à nouveau les rangs de l’équipe rouge et blanche après avoir disputé 13 matches la saison dernière répartis entre 12 de LALIGA et un de la Coupe du Roi. Après son bon travail dans la seconde moitié de la campagne 2023/24, le milieu de terrain signe pour quatre saisons, jusqu’en juin 2028, devenant ainsi le sixième ajout du mercato actuel», confirme le Séville FC, dans son communiqué.