OL : la masterclass de Romain Faivre relance complètement les Gones

La suite après cette publicité

«Je suis venu ici pour jouer car Lyon m’a recruté pour mes qualités. Il faut montrer ce qu’on sait faire, sur le terrain, rien ne change. Pour rester dans l’équipe, il faut être performant le week-end et à l’entraînement. Je sais que je vais monter en puissance, me libérer de plus en plus», déclarait récemment Romain Faivre (23 ans) dans une interview accordée au journal Le Progrès. Autant vous dire, que chez les Faivre, on tient rapidement ses promesses. Étincelant lors de la victoire lyonnaise sur la pelouse du Moustoir (4-1), la recrue des Gones, arrivée dans les dernières heures du mercato hivernal, s'est ainsi offert le premier doublé de sa carrière professionnelle pour complètement relancer les siens dans la course à l'Europe.

Titulaire indiscutable depuis son arrivée en provenance du Stade Brestois 29, le numéro 15 des Gones - qui avait d'ailleurs déjà brillé face à ses anciens coéquipiers - s'est encore illustré de la meilleure des manières face aux Merlus. Positionné dans le couloir droit de l'attaque lyonnaise et parfaitement aidé par l'activité de Malo Gusto, celui qui a signé un contrat jusqu'en juin 2026 avec l'OL a constamment provoqué la défense lorientaise, très souvent à l'agonie. Une performance aboutie largement saluée par son entraîneur Peter Bosz à l'issue de la rencontre : «Romain Faivre est un très bon joueur. Il a beaucoup de talent, même s'il fait parfois quelques fautes. Il deviendra un très grand joueur.»

Romain Faivre fait taire les critiques de son président !

Habile balle au pied, impliqué défensivement avec huit ballons récupérés (le plus haut total de son équipe), Faivre s'est également distingué par une activité constante (103 ballons touchés). Très libre dans le 4-2-3-1 concocté par le technicien batave, le natif d'Asnières-sur-Seine a par ailleurs prouvé toute sa justesse technique en étant le joueur du match à réussir le plus de dribbles (4). Pouvant se targuer d'une note de 8 dans l'édition du jour de L'Equipe, l'homme du match côté lyonnais a enfin régalé dans la finition. Plein de sang-froid sur sa frappe précise du gauche menant à l'ouverture du score, il est également impliqué au départ de l'action sur la réalisation de Moussa Dembélé, également auteur d'un très grand match. Brillant en toute fin de rencontre, Faivre a finalement parachevé le succès des siens d'une merveille de petit piqué laissant Matthieu Dreyer impuissant.

Un match plein qui a logiquement eu le mérite de satisfaire le principal intéressé : «je suis content d'avoir pu aider l'équipe. Je suis content de marquer mes premiers buts, j'espère que ça en appellera d'autres. Les camarades tentent de me mettre à l'aise. Je prends mes marques. C'est une accumulation qui va faire que je prends confiance. Le plus important c'était de repartir avec la victoire», déclarait-il ainsi en zone mixte, comblé par cette victoire permettant aux siens de s'accrocher à l'Europe. Bien aidé par les prestations majuscules réalisées par Maxence Caqueret et Houssem Aouar dans l'entrejeu, l'attaquant de 23 ans a en tout cas prouvé tout ce qu'il pouvait apporter au collectif rhodanien. De quoi calmer Jean-Michel Aulas qui avait estimé que son joueur manquait de force dans ses frappes ? La réponse n'a pas tardé : «la déclaration de Jean-Michel Aulas ? C'était une belle réponse sur le terrain (rires). Il n'y avait rien de mal, je ne fais pas attention à tout ça», lançait alors Romain Faivre au micro de Prime Video pour clôturer une soirée parfaite.