PSG : le retour aux affaires chaotique de Milan Škriniar…

Arrivé au Paris Saint-Germain en juillet dernier, Milan Škriniar (29 ans) ne vit clairement pas un rêve éveillé dans la capitale française. Samedi soir, lors de la réception de Clermont comptant pour la 28e journée de Ligue 1, l’ancien défenseur de l’Inter Milan a d’ailleurs confirmé toutes ses difficultés. Peu rassurant dans ses interventions, souvent pris par la vivacité des attaquants clermontois et loin d’être impérial dans les airs, le natif de Žiar nad Hronom a surtout couté l’ouverture du score aux siens. Coupable au départ de l’action menant au but d’Habib Keita, l’international slovaque (66 sélections, 3 buts) manquait totalement son dégagement et se montrait encore impuissant au moment d’empêcher le ballon de rentrer dans les cages d’Arnau Tenas, lobé (32e).

Une prestation cataclysmique pour celui qui effectuait son retour dans le onze parisien, largement remanié à quatre jours du choc européen face au FC Barcelone. Crédité d’un 3 par la rédaction FM, le numéro 37 parisien ne semble, en effet, pas disposer des armes nécessaires pour endosser le costume de taulier au sein de l’arrière-garde francilienne. En grande souffrance dans le duel (1 seul remporté), pris de vitesse à maintes reprises et toujours trahi par sa faible vitesse dans la gestion de la profondeur, le droitier d’1m88 a globalement fait part de ses lacunes face à la pire attaque du championnat de France.

Milan Škriniar, un rendement préoccupant…

Un constat relativement alarmant pour celui qui avait fait son retour à la compétition contre l’OM, le week-end dernier. Entré en fin de match, le Slovaque, déjà en difficulté, n’avait d’ailleurs pas manqué de remercier le staff médical des Rouge et Bleu après plusieurs semaines d’absence. «C’était très dur pour moi sur ces derniers mois, ces trois derniers mois mais je suis enfin avec l’équipe, nous avons travaillé très dur, j’ai travaillé très dur, je suis vraiment reconnaissant pour tout le staff médical du PSG. Ils m’ont vraiment aidé et j’ai travaillé dur pour revenir, c’est donc une belle soirée pour nous ce soir», avouait l’intéressé, blessé au tendon d’Achille et éloigné des terrains entre la mi-janvier à la mi-mars.

En délicatesse avec son corps, le joueur passé par la Sampdoria ne montre guère plus d’aisance sur le terrain. Si l’enchaînement des rencontres devrait lui permettre de retrouver, progressivement, son plein potentiel et que son niveau actuel peut, lui, légitimement être lié à sa longue période d’indisponibilité, il est, quoi qu’il en soit, peu probable de le voir débuter, mercredi soir, face au FC Barcelone. Auteur d’un petit but en 26 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Milan Škriniar semble, en effet, désormais avoir un temps de retard sur Lucas Beraldo, Marquinhos ou encore Lucas Hernandez, ses principaux concurrents. Reste désormais à connaître l’association que privilégiera Luis Enrique pour ce rendez-vous ô combien important face aux Culers…