Coupe du monde 2022 : la liste de la Belgique

Demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, la Belgique repart à la conquête d'un titre qui lui avait échappé de peu il y a 4 ans en Russie. Après Didier Deschamps hier, c'est au tour de Roberto Martinez de dévoiler sa liste pour ce Mondial au Qatar. Le sélectionneur espagnol emmène avec lui 26 joueurs, et fait appel à 4 réservistes au cas où, pour affronter un groupe F équilibré (Canada, Maroc, Croatie).

La compétition démarrera le 23 novembre avec une première rencontre face aux Canadiens. C'est dans 13 jours exactement alors il faut des hommes frais et surtout disponibles. Martinez n'a pas vraiment fait dans la surprise. Il fait appel aux trois gardiens qui étaient attendus, Thibaut Courtois, qui sera bien entendu le titulaire, Simon Mignolet et Koen Casteels. Le Strasbourgeois Matz Sels reste donc à quai, lui qui est régulièrement le 4e gardien.

Lukaku est bien présent

En défense, on retrouve les deux vétérans Jan Vertonghen et Toby Alderweireld. Déjà présents il y a 4 ans, ils seront accompagnés de Leander Dendoncker, qui monte en puissance en équipe nationale, ou encore du Rennais Arthur Theate et de l'ancien Rémoins désormais à Leicester, Wout Faes. Le très jeune et inexpérimenté Zeno Debast d'Anderlecht (33 matchs pros au compteur) complète cette arrière-garde. Les principaux absents sont Denayer (réservistes en compagnie de Bryan Heynen, Alexis Saelemaekers et Dodi Lukebakio) et Boyata.

Pour le reste de cette liste, les frères Hazard sont tous les deux bien présents, comme l'ancien Lillois devenu joueur d'Everton cet été, Amadou Onana, considéré comme le successeur naturel de Fellaini pour son impact physique. Tielemans sera aussi de la partie, tout comme Dries Mertens, Michy Batshuayi, Loïs Openda et surtout Romelu Lukaku. Blessé et incertain jusqu'au dernier moment, l'attaquant de l'Inter est bien présent.

La liste de la Belgique :

Gardiens : Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Bruges), Koen Casteels (VfL Wolfsburg)

Défenseurs : Jan Vertonghen (Anderlecht), Toby Alderweireld (Royal Antwerp), Leander Dendoncker (Aston Villa), Wout Faes (Leicester), Arthur Theate (Stade Rennais), Zeno Debast (Anderlecht)

Milieux de terrain : Yannick Carrasco (Atlético de Madrid), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Timothy Castagne (Leicester), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Kevin De Bruyne (Manchester City), Youri Tielemans (Leicester), Amadou Onana (Everton), Axel Witsel (Atlético de Madrid), Hans Vanaken (Club Bruges), Eden Hazard (Real Madrid), Charles De Ketelaere (AC Milan), Leandro Trossard (Brighton), Dries Mertens (Galatasaray), Jérémy Doku (Stade Rennais)

Attaquant : Romelu Lukaku (Inter), Michy Batshuayi (Fenerbahçe), Loïs Openda (RC Lens)

Les 4 réservistes :

Bryan Heynen (Genk), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Dodi Lukebakio (Hertha Berlin) et Jason Denayer (Shabab Al-Ahli)