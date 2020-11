Le bel hommage de José Mourinho à Diego Maradona

Le monde du football est en deuil après avoir appris le décès de Diego Armando Maradona, ce mercredi. L’idole de tout un peuple en Argentine a laissé une trace indélébile dans l’histoire de ce sport et nombreux ont été ses admirateurs à lui rendre hommage depuis quarante-huit heures. Parmi eux, un certain José Mourinho. Au sortir de la large victoire de son équipe face à Ludogorets (4-0) ce jeudi soir, le technicien portugais est passé en conférence de presse et a évoqué le décès du «Pibe de Oro» qu’il avait très souvent côtoyé depuis le début de sa carrière d’entraîneur. «Celui-ci me manque. Je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec lui, j’aurais aimé. Je pense que sa famille, ses meilleurs amis, ses anciens camarades, sont des privilégiés de l’avoir fréquenté et connu. Je l’ai moi-même connu assez bien. Il m’appelait toujours après mes plus grosses défaites, jamais après mes victoires. Jamais.»

«Il va me manquer. Je me sens très triste, bien sûr, mais j’ai le sourire aussi, car chaque minute passée avec lui était faite pour rire» a ainsi confié l’entraîneur portugais avant d’évoquer une anecdote bien à lui. «Le monde entier connaît Maradona, il ne l’oubliera pas. J’ai fait en sorte que mon fils en sache beaucoup à son sujet, même s’il est né après sa carrière de joueur. Et je sais que mon fils, quand il sera père, ne laissera pas ses enfants oublier qui il était. C’est un peu comme moi, avec mon père et Di Stefano. Je n’ai jamais vu Di Stefano jouer au football. Mon père s’est assuré que je connaissais beaucoup de choses sur Di Stefano. Parce que chaque génération a ses joueurs. Et pour la mienne, Diego était ce que tout le monde connaissait». En voilà un bel hommage.