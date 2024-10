Les joueurs du Real Madrid remettent en question l’intouchable Antonio Pintus !

Cette saison, rien n’est épargné au Real Madrid. Après l’emballement général suscité par l’arrivée de Kylian Mbappé au sein d’un effectif champion d’Europe, le temps des critiques est rapidement arrivé. Et c’est venu de tous les côtés. Ça a commencé avec l’agacement public de Rodrygo, vexé de passer derrière la BVM (Bellingham, Viniuc, Mbappé). Ensuite, il y a eu l’adaptation compliquée de Mbappé au poste de numéro 9, puis le spleen de Jude Bellingham et enfin la cohabitation mitigée entre Vinicius Jr et Mbappé. Tout cela saupoudré de blessures çà et là qui sont venues compliquer davantage la vie de Carlo Ancelotti.

La suite après cette publicité

Le Real cherche ses coupables

Sur le terrain, la Casa Blanca parvient tout de même à résister. Deuxième du classement de Liga, le club merengue n’a que trois points de retard sur le FC Barcelone et peut d’ailleurs revenir à hauteur des Blaugranas en cas de victoire samedi lors du Clasico. En Ligue des Champions, Madrid est douzième du classement et a, comme à son habitude, fait preuve d’un sacré caractère pour renverser le Borussia Dortmund qui menait pourtant 2 buts à 0 (5-2). Mais en coulisses, c’est décidément Dallas. Et cette fois, c’est un élément phare du club qui est pointé du doigt : Antonio Pintus, dit le Sergent.

À lire

JT Foot Mercato : le Real Madrid pique une énorme colère avant le Clasico

Âgé de 62 ans, l’Italien, passé par Monaco et l’Olympique de Marseille notamment, s’est bâti une solide réputation de préparateur physique hors normes au Real Madrid. Un club avec lequel il a remporté 5 Ligues des Champions. Après son départ de la capitale espagnole en 2019, une fois l’ère Zidane terminée (il était arrivé en 2016 sur recommandation de ZZ), Pintus avait été rappelé dès 2021 pour venir en aide à Carlo Ancelotti (à qui le retour de son compatriote a été imposé). Décrit comme intransigeant, Pintus a toujours été lié pour sa méthode. L’été dernier, lorsque Kylian Mbappé est arrivé hors de forme, les médias ont tout de suite cité le nom du Transalpin comme gage d’un retour tonitruant du Français. Mais depuis, les choses ne se passent pas comme prévu selon Relevo.

La suite après cette publicité

La sacro-sainte méthode Pintus remise en question

Le média espagnol explique qu’à l’intérieur du Real Madrid, tout le monde cherche à comprendre les raisons d’un début de saison compliqué. Et visiblement, le cas Pintus fait débat. Concrètement, certains joueurs auraient émis des doutes sur leur préparateur physique. S’ils respectent la méthode Pintus, certains estiment qu’il n’est pas le seul à avoir été à la base des succès merengues. Des joueurs pensent que le travail fait chez eux avec leur coach personnel est lui aussi à souligner, d’autant que plusieurs professionnels de santé ont remis en question le plan d’action mis en place au centre d’entraînement Valdebebas. Enfin, il lui est reproché la mauvaise condition physique de l’équipe en ce début de saison.

Les blessures récentes de Rodrygo (lésion musculaire du biceps fémoral droit) et de Thibaut Courtois (blessure à l’adducteur de la jambe gauche) feraient partie du package de reproches faits à Pintus. Et ce n’est pas tout. Au sein du club, on considère que l’Italien est surtout « un coach d’athlètes », à savoir un préparateur qui rendrait les joueurs « plus fragiles face aux problèmes physiques, car certains des exercices qu’ils pratiquent ne sont pas très recommandables pour le football ». Pintus est-il vraiment passé du statut de préparateur physique indispensable aux succès du Real Madrid à celui de préparateur inadéquat ? Face à cette chasse aux sorcières lancée au sein du Real Madrid, il peut toujours compter sur le soutien indéfectible du président Florentino Pérez.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Un 1er but de Kylian Mbappe face au FC Barcelone vous rapporte jusqu’à 415€.