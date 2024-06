MU : Erik ten Hag s’attend à prolonger de deux ans

Erik ten Hag sera finalement à la tête de Manchester United la saison prochaine. Malgré les tergiversations de ses dirigeants, le coach néerlandais a eu gain de cause. Les entretiens avec les patrons d’Ineos lui ont été favorables et il va repartir pour une troisième saison. Mieux que ça même puisqu’il va voir son contrat être prolongé, lui dont le sien se termine dans un an.

D’après The Telegraph, l’entraîneur de MU souhaiterait obtenir deux ans supplémentaires, soit un nouveau bail allant jusqu’à 2027. En échange, il devra faire des concessions, notamment sur le mercato. Il détiendra moins de pouvoir et aura pour mission de relancer certains éléments en nette perte de vitesse à l’instar de Marcus Rashford. La direction attend également de son technicien son plan pour accueillir le retour de prêt de Jadon Sancho. Les deux hommes s’étaient brouillés en début de saison.