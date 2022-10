PSG : Neymar n'a pas changé

La suite après cette publicité

Un nouveau Neymar ? Presque tout le monde s'accorde à le dire, après le début de saison en fanfare du numéro 10 brésilien avec le PSG. Auteur de 11 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, il n'a jamais été aussi décisif avec le club francilien en si peu de rencontres. Mais lui conteste la naissance d'un nouveau Neymar. « Je ne pense pas qu'il y ait un nouveau Neymar. Je pense que les choses se sont simplement mises en place. Je réalise un très bon début de saison, comme quand je suis arrivé, lors de mes deux ou trois premières années », a-t-il assuré à PSG TV.

Ce qui ne l'empêche pas de penser que son style a évolué et que l'actuel meilleur passeur de Ligue 1 est aujourd'hui un joueur bien plus complet. « Aujourd'hui, je pense que je me sens comme un joueur plus complet, puisque je peux défendre, attaquer ou marquer des buts, faire des passes décisives, tout ce que vous voulez. Je pense qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus complet qu'avant ». Pas nouveau donc, juste amélioré si l'on comprend bien !