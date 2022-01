Arsenal : la Roma passe à l'attaque pour Maitland-Niles

Frustré de ne pas avoir quitté Arsenal l'été dernier alors qu'il désirait se faire prêter à Everton, Ainsley Maitland-Niles (24 ans) ne veut cette fois pas laisser passer sa chance. Car si Mikel Arteta lui avait promis du temps de jeu dans l'entrejeu, le polyvalent international anglais (5 capes) n'a disputé que 11 rencontres depuis le début de la saison avec les Gunners (1 assist en Carabao Cup). Cela tombe bien pour lui, José Mourinho veut le sortir de sa galère à l'Emirates Stadium. Le principal concerné souhaite d'ailleurs lui aussi rallier l'AS Roma cet hiver.

Selon les informations de The Athletic, le club de la Louve a d'ailleurs soumis une première offre (prêt avec option d'achat) aux Gunners pour AMN. Le club du nord de Londres n'a toujours pas donné suite à cette première proposition italienne, ajoute le média britannique. Même si les Romains souhaiteraient acheter celui qui peut évoluer en tant que milieu central, excentré et même latéral, ils ne sont pour le moment pas en capacité financière de le faire. Mourinho ayant la volonté de renforcer rapidement son effectif, si Arsenal venait à prendre trop son temps dans les négociations, l'AS Rome pourrait décider d'aller voir ailleurs et de laisser tomber l'affaire. Au grand désarroi de Maitland-Niles...