OL - Toulouse : les compositions officielles

L'OL et Peter Bosz n'ont plus le choix. Après 4 défaites de suite, les Gones sont attendus au tournant ce vendredi en ouverture de la 10e journée de Ligue 1 face au TFC (à suivre à partir de 21h en direct commenté sur Foot Mercato). Un nouveau revers lyonnais permettraient aux Violets de leur passer devant, à la 7e place de Ligue 1. Les visiteurs restent quant à eux sur une victoire spectaculaire contre le MHSC (4-2).

Lyon se présente en 4-4-2 et enregistre les retours de Gusto et Lukeba en défense centrale. Tolisso retrouve aussi sa place dans l'entrejeu où il est associé à Lepenant. Tetê et Toko Ekambi restent sur les ailes alors que Dembélé est au côté de Lacazette sur le front offensif. Montanier choisit de son côté un 4-3-3 avec une équipe similaire à celle du dernier match, à une exception près : suspendu, Desler laisse sa place à Keben au poste de latéral droit. Devant, Dallinga sera épaulé par Aboukhlal et Chaïbi.

Les compositions :

Lyon : Lopes - Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico - Tetê, Tolisso, Lepenant, Toko Ekambi - Lacazette, Dembélé

Toulouse : Dupé - Keben, Rouault, Nicolaisen, Sylla - Dejaegere, Spierings, Van den Boomen - Aboukhlal, Dallinga, Chaïbi