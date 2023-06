Arsenal : le prix de Declan Rice fait jaser

La suite après cette publicité

Ah les malheurs de l’inflation… Dans le monde du football, elle atteint souvent des records. Avant, pour 100 M€, les clubs pouvaient cibler les meilleurs attaquants du monde, type Cristiano Ronaldo. Désormais, à ce prix-là, on obtient de bons milieux défensifs. C’est ce qu’a dépensé par exemple le Real Madrid pour Aurélien Tchouaméni l’été dernier. Et c’est ce prix, et même plus, qu’Arsenal va mettre pour récupérer Declan Rice.

Selon les informations parues hier soir sur Skysports, Arsenal et West Ham se sont mis d’accord pour un transfert à hauteur de 120 M€, bonus compris, pour le milieu de terrain anglais. Les Gunners fracassent ainsi leur précédent record d’achat, détenu par Nicolas Pépé, recruté pour 80 M€ au LOSC en 2019. Ils font de Rice la deuxième recrue la plus chère de l’histoire de la Premier League, juste derrière Enzo Fernandez (acheté par Chelsea en janvier dernier) et le deuxième joueur anglais le plus cher, derrière Jude Bellingham, fraîchement recruté par le Real Madrid.

Arsenal se lâche sur le mercato

Les clubs anglais ne se font jamais de cadeau entre eux et Arsenal a dû mettre la main à la poche pour battre la concurrence de Manchester City et Manchester United. West Ham s’en est frotté les mains et a pu toucher le jackpot pour un joueur qui disposait d’un bon de sortie. Difficile dès lors de penser que le futur ex-capitaine de West Ham vaut réellement ce prix.

Consultant phare de Skysports, Gary Neville disait dès le mois de mars dernier : « je pense qu’il il a encore une grosse marge de progression et qu’il a beaucoup à faire pour atteindre les niveaux de Casemiro, Rodri et des joueurs au sommet à ce poste. Mais, pour moi, je ne dépenserais pas 110 ou 120 millions de livres sterling … Je dépenserais 50 à 60 millions pour Declan Rice ». Cela n’a pas empêché Arsenal de déjà débourser 75 M€ pour récupérer Kai Havertz à Chelsea, et de faire du club londonien le plus dépensier du Royaume pour l’instant.