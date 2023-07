Noa Lang débarque au PSV Eindhoven

Le PSV Eindhoven poursuit son mercato ! Après avoir dégoté Ricardo Pepi en provenance du FC Augsbourg contre 8 millions d’euros, le vice-champion des Pays-Bas vient d’enregistrer une nouvelle signature, celle de Noa Lang. Joueur du Club Bruges depuis trois ans avec qui il a notamment remporté le titre de champion de Belgique à deux reprises (125 apparitions au total avec les Blauw en Zwart), l’attaquant néerlandais de 24 ans retourne au pays et évoluera désormais avec les Boeren.

La suite après cette publicité

«Ces dernières semaines ont été passionnantes, mais je suis ravi que tout soit maintenant finalisé. J’ai faim de titres et je veux être un élément clef de l’équipe», a indiqué le principal intéressé dans un communiqué du club. L’homme aux 8 sélections avec les Pays-Bas s’est engagé jusqu’en 2028 avec le PSV et portera le numéro 7 de Xavi Simons, qui lui évoluera désormais avec le 10. La formation entraînée par Peter Bosz aura déboursé 12,5 millions d’euros plus 2 millions de bonus pour s’attacher ses services.

À lire

Strasbourg proche de s’offrir une pépite de Bruges