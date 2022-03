Pedro Neto prolonge à Wolverhampton

Huitième de Premier League, Wolverhampton a annoncé une bonne nouvelle ce mercredi. En effet, le Portugais Pedro Neto a prolongé son contrat de deux ans, puisqu'il était initialement lié aux Wolves jusqu'en 2025.

«Le jour où il a eu 22 ans, Pedro Neto a célébré cela en signant un nouveau contrat à long terme avec les Wolves. Le talentueux Portugais a été patient cette saison, déterminé à revenir plus fort qu'avant après sa blessure, et moins de trois semaines après avoir mis le pied sur le terrain de Molineux, Neto a signé un nouveau contrat jusqu'en 2027», peut-on lire sur le communiqué de presse.

The full story as Pedro Neto commits to five more years at the club.



