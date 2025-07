Un dirigeant du FC Barcelone a demandé à Nico Williams de changer d’agent

Plusieurs semaines après la prolongation de Nico Williams à l’Athletic Bilbao, mettant fin à la possibilité de rejoindre le FC Barcelone, cette affaire continue de faire parler. Cette fois-ci, le quotidien catalan Sport apporte des nouvelles informations en révélant qu’un dirigeant a contacté le joueur de 23 ans afin de lui demander de «laisser tomber» son agent Félix Tainta pour se faire «représenter par Jorge Mendes ou Pini Zahavi».

Une demande qui aurait profondément indigné la famille Williams, très proche de Tainta, et qui aurait détruit toutes les avancées qui existaient dans les négociations entre l’Athletic et le Barça. L’écurie catalane, de son côté, reprochait à Tainta de ralentir les négociations avec le club basque à partir du moment où ce dernier s’est montré prêt à prolonger l’ailier espagnol et à valoriser son contrat. Toujours selon Sport, l’inquiétude barcelonaise avait grandi alors qu’un créneau à l’hôpital de Barcelone avait déjà été réservé pour la visite médicale. Quoiqu’il en soit, Nico Williams est désormais lié au club de sa ville jusqu’en 2035.