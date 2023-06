Naples : le message touchant de Victor Osimhen sur sa saison

La suite après cette publicité

Il aura réalisé une saison à la hauteur de son immense talent. Auteur de 31 buts en 39 matches cette saison, Victor Osimhen est l’un des grands artisans de la saison réussie du Napoli, devenant le premier meilleur buteur africain de l’histoire de la Serie A. Pour la première fois depuis 1990, les Napolitains ont été champions d’Italie et ont été éliminés en quart de finale de Ligue des Champions contre l’AC Milan. Ils faisaient pourtant office de favoris pendant de nombreux mois et ce, grâce à la forme diabolique de leur buteur nigérian. Sur ses réseaux sociaux ce mardi, l’attaquant de 24 ans a laissé parler sa fierté d’avoir réalisé cet accomplissement : «C’est l’un des moments les plus heureux de ma vie, nous sommes les champions du Scudetto !! Cet exploit me remplit de fierté et de joie, et nous n’aurions pas pu le faire sans le soutien indéfectible de nos entraîneurs et des incroyables supporters de Naples. Cette victoire nous appartient à tous ! Le voyage vers cette énorme victoire n’a pas toujours été facile, mais ce sont les hauts et les bas qui ont fait de nous les champions que nous sommes aujourd’hui ! Nous avons transformé chaque moment d’adversité, de revers et de défaites difficiles en plus de motivation, de faim et de détermination pour continuer à nous battre.»

Régulièrement porté par un stade Diego Armando Maradona en ébullition tout au long de la saison, l’ancien du LOSC n’a pas manqué de remercier les supporters qui l’ont poussé au quotidien : «Les fans nous ont soulevés, nous ont encouragés et nous ont rappelé la grandeur que nous étions capables de réaliser. Non seulement cela, j’ai émergé comme le meilleur attaquant de la saison de Serie A 2022-2023, ce qui fait de moi le premier joueur africain à remporter le soulier d’or de l’histoire de la ligue et le premier joueur à combiner cet exploit avec le Scudetto depuis 2009. Cela me donne tellement de joie et je suis incroyablement honoré d’avoir réussi cela. À mes fans du monde entier, je vous vois tous ! Le soutien, les motivations et l’amour, je suis super reconnaissant. Vous m’avez tous toujours honoré et je suis fier d’être nigérian. Merci pour le voyage inoubliable. Dieu est le plus grand.»

