Arsenal-Chelsea : les compos probables

Jour de derby en Angleterre où Arsenal affronte Chelsea à Wembley, en finale de la FA Cup, (18h30, à suivre en direct sur notre site). L'occasion pour les Gunners d'accrocher une place européenne inespérée, en cas de victoire. Les hommes d'Arteta ont fait fort au tour précédent en sortant le tenant du titre Manchester City. Face à eux, le Chelsea de Frank Lampard qui compte bien glaner son premier trophée en tant qu’entraîneur des Blues.

Côté compos, Arteta devrait aligner son 3-4-3 classique au sein duquel Martinez s'est désormais fait une place dans les cages. Tierney, David Luiz et Rob Holding constitueront la défense à trois. Bukayo Saka et Hector Bellerin s'occuperont des couloirs tandis que Granit Xhaka et Dani Ceballos seront alignés dans l’entrejeu. Devant, le trio Nicolas Pépé, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette se chargera de l'animation offensive des Gunners. Frank Lampard est lui pressenti pour aligner un 4-3-3. Willy Caballero gardera les buts derrière une ligne défensive composée de Marcos Alonso, d'Antonio Rüdiger, du Français Kurt Zouma et de César Azpilicueta. Matéo Kovacic, N'Golo Kanté et Mason Mount débuteront au milieu. Devant, Olivier Giroud devrait une nouvelle fois être titularisé aux côtés de du Brésilien Willian et du jeune Américain Christian Pulisic.