RC Lens-PSG : Fabian Ruiz a rejoué

Opposé au RC Lens au Stade Bollaert, le Paris Saint-Germain mène actuellement et prend déjà une belle option vers le titre de Champion de France. Grâce à un but de Bradley Barcola, les Parisiens ont, pour l’instant, huit points d’avance sur l’OGC Nice. Et en plus de cela, Luis Enrique a pu compter sur un retour de blessure de taille.

La suite après cette publicité

Victime d’une luxation de l’épaule, heureusement pour lui sans fracture, au mois de décembre dernier, Fabian Ruiz (27 ans) était absent depuis plusieurs semaines avec le groupe parisien. De retour dans le groupe ce week-end, l’Espagnol a pu entrer en jeu à la 62e minute en remplacement de Carlos Soler, son compatriote et coéquipier.