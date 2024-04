PSG : Milan Škriniar remercie le staff médical après son retour à la compétition

Après plusieurs semaines d’absence, Milan Škriniar - longtemps blessé - a fait son retour à la compétition lors du Classique remporté (2-0) par le PSG face à l’OM. Entré en fin de match à la place de Warren Zaïre-Emery, le défenseur slovaque a d’ailleurs profité de sa présence en zone mixte pour remercier le staff médical du club, précieux au cours de cette période délicate. «C’est une grosse victoire pour nous, c’était très dur pour moi sur ces derniers mois, ces trois derniers mois mais je suis enfin avec l’équipe, nous avons travaillé très dur, j’ai travaillé très dur, je suis vraiment reconnaissant pour tout le staff médical du PSG. Ils m’ont vraiment aidé et j’ai travaillé dur pour revenir, c’est donc une belle soirée pour nous ce soir».

Relancé sur la prestation des siens, l’ancien joueur de l’Inter Milan a plus globalement souligné la belle performance défensive du club de la capitale, réduit à dix après l’expulsion de Lucas Beraldo à la 40e minute de jeu. «C’était dur notamment près le carton rouge mais l’équipe a bien joué, a bien défendu et parfois il y a besoin de jouer comme ça, d’avoir ces matches un peu difficile et à partir de ce match nous pouvons bien sûr nous améliorer, surtout en défense. Sur cet aspect, la journée d’aujourd’hui a été excellente».