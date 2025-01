Quelle fin de mercato pour le FC Barcelone et le Real Madrid ?

Ce mois de janvier est plus calme que prévu du côté du Barça, mais aussi du Real Madrid. Personne n’est parti, et aucun euro n’a été dépensé pour l’instant, et ce, alors que les deux clubs semblent avoir besoin de renfort dans différents secteurs. Un attaquant ferait du bien au FC Barcelone, alors que du côté de Madrid, un nouveau défenseur serait le bienvenu. Il faut dire qu’en tout début de mois, les dirigeants barcelonais étaient bien occupés avec cette fameuse affaire Olmo, alors que du côté de Madrid, on est toujours assez prudents lors du mois de janvier.

Côté catalan, les plans sont clairs : se séparer d’un voire de plusieurs joueurs, mais aussi tenter de faire venir un renfort offensif. Si Ronald Araujo va rester après avoir été tout proche de la Juventus et que Hansi Flick a convaincu Eric Garcia de ne pas partir, Ansu Fati et Andreas Christensen sont les principaux candidats à un départ. Seulement, l’Espagnol est convoité par plusieurs clubs de Liga, mais il n’aurait pas spécialement envie de faire ses bagages. Quant au Danois, plusieurs clubs anglais et la Juventus sont intéressés, mais sa toute dernière blessure risque de refroidir les Turinois. Unai Hernandez, de l’équipe B, va lui rapporter un chèque de 5 millions en partant vers Al-Ittihad, mais il faudra un autre départ si les Blaugranas veulent accueillir un nouvel attaquant d’ici le 3 février.

Le Barça attend un joueur

Depuis le début du mercato, et même si certains joueurs comme Jérémy Doku se sont proposés, Marcus Rashford est la priorité. Un nom qui fait l’unanimité en interne et qui a été validé par Hansi Flick, mais le côté financier fait obstacle. Le Barça est revenu à la fameuse règle du 1:1 du fair-play financier de la Liga, qui va lui permettre de recruter et d’enregistrer des joueurs plus facilement. Mais il faut encore dégager des fonds pour pouvoir accueillir le Mancunien, et ainsi pouvoir financer son prêt et son salaire. Si ce n’est pas Rashford, un autre attaquant devrait débarquer puisque le coach allemand a signifié à sa direction qu’il souhaite un renfort devant. Quoi qu’il en soit, on aura donc au moins un nouveau visage en Catalogne pour la deuxième partie de saison.

Côté madrilène, il pourrait y avoir quelques départs mineurs, comme celui de Jesus Vallejo. Mais globalement, cela devrait être calme à ce niveau, les Madrilènes n’ayant pas un effectif spécialement large sur le plan quantitatif. Le dossier Vinicius Jr passionne l’Espagne, mais si départ en Arabie saoudite il y a, ce sera pour la fin de saison. Le Real Madrid travaille sur Trent Alexander-Arnold, mais sauf si Liverpool revoit ses exigences à la baisse de façon drastique, ce sera aussi pour l’été. Le dossier du défenseur central se conclura aussi lors du mercato estival. Il y a le cas Jesus Fortea - prometteur latéral de 17 ans - à régler rapidement puisque son contrat expire en juin 2025, mais tout indique que ce sprint final du mercato va être calme à Madrid.