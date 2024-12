Liverpool : la nouvelle mise au point de Mohamed Salah sur son avenir

Mohamed Salah a encore brillé avec Liverpool. Cette fois-ci, c’est West Ham qui en a fait les frais. L’international égyptien a marqué et a délivré deux passes décisives lors de la victoire des Reds (0-5), ce dimanche, dans le cadre de la 19e journée de Premier League. Une nouvelle prestation de haute volée pour le joueur de 32 ans, qui a déjà inscrit 20 buts et a offert 17 passes décisives, cette saison, avec le club de la Mersey.

Après la rencontre, Salah a de nouveau été interrogé sur les négociations pour une prolongation de contrat. Pour rappel, il sera libre en juin prochain. Et visiblement, les discussions avec la direction de Liverpool n’avancent pas. « Nous en sommes loin. Je ne veux pas dire quoi que ce soit dans les médias et que les gens commencent à dire des choses. Mais, rien n’a vraiment bougé. Je me concentre sur l’équipe et j’espère que nous gagnerons la Premier League », a-t-il déclaré à Sky Sports après la rencontre face aux Hammers.