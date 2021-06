La presse italienne s'embrase après la qualification de la Squadra Azzura, le mercato du FC Barcelone en pleine ébullition

La suite après cette publicité

L'Italie file en ¼ et poursuit son incroyable série

La qualification de la Squadra Azzura fait grand bruit de l'autre côté des Alpes, ce matin. «Ne nous réveillez pas !» demande d'ailleurs le Corriere dello Sport en une de son édition du jour. Tenus en échec pendant quatre-vingt-dix minutes par une Autriche vaillante, les Azzuri ont réussi a trouver la faille en prolongation pour s'imposer (2-1) et filer en ¼ de finale de l'Euro. « Lions d'Italie » titre de son côté La Gazzetta dello Sport en une de son édition ce matin. Des Italiens qui, grâce à des réalisations signées Chiesa et Pessina, poursuivent leur folle série d'invincibilité et vont désormais pouvoir se tourner tranquillement vers le tour suivant de la compétition. Enfin, c'est plutôt la soupe à la grimace du côté de l'Autriche. «C'est tellement amer !» titre la quotidien local, Kronen Zeitung, ce matin. Des Autrichiens qui y ont cru après l'ouverture du score de Marko Arnautovic après l'heure de jeu. Une fausse joie puisque le but à par la suite été refusé pour une position de hors-jeu.

L'Europe retient son souffle pour le choc des 8es de l'Euro

Opposé à la Belgique pour ce qui s'apparente au choc de ces huitièmes, le Portugal de Cristiano Ronaldo va tout donner, ce soir, pour défendre son titre de champion d'Europe. «Une ambition renouvelée» titre d'ailleurs Record en une de son édition du jour. De son côté, A Bola semble plutôt confiant en titrant «Des Belges pour le dîner», accompagnés de quelques gaufres. Attention toutefois à l'excès de confiance, d'autant que les Belges se présentent avec l'une des meilleures attaques du tournoi. «Tous ensemble vers une nouvelle victoire» titre d'ailleurs La Dernière Heure en une de son édition, ce dimanche. À noter également que le vainqueur de ce choc retrouvera du lourd aussi en ¼ de finale, puisque ce dernier sera opposé à l'Italie, la semaine prochaine.

Le FC Barcelone poursuit son immense chantier estival

Le mercato du FC Barcelone est en véritable ébullition, ce matin. «Pression sur Umtiti» titre d'ailleurs SPORT en une de son édition du jour. Indésirable depuis de nombreux mois désormais, le défenseur français devrait être poussé vers la sortie cet été. Le quotidien catalan nous explique également que d'autres joueurs pourraient quitter le club lors de cette fenêtre estivale. À commencer par Junior Firpo et Martin Braithwaite dont la côte remonte après ses prestations à l'Euro. De son côté, L'Esportiu évoque, lui, le cas Jordi Alba en une de son édition ce matin en titrant «Valeur double». Le quotidien local nous apprend que le Barça espérerait secrètement que l'Inter passe à l'attaque de façon concrète dans le dossier Alba afin de pouvoir alléger la masse salariale du club pour la saison prochaine. Un départ qui pourrait laisser la place à José Gaya dont le nom revient avec instance du côté de la Catalogne. Et selon Mundo Deportivo, ce matin, les Barcelonais envisageraient un échange avec Valence, où Carles Alena et Martin Braithwaite pourraient débarquer.