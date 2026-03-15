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Premier League

Crystal Palace : le bel hommage d’Olivier Glasner pour Jean-Philippe Mateta

Par Samuel Zemour
1 min.
Jean-Philippe Mateta, à Palace @Maxppp

Absent depuis fin janvier en raison d’une blessure au genou, Jean-Philippe Mateta a effectué son retour à la compétition jeudi soir lors du match nul de Crystal Palace contre l’AEK Larnaca, en huitièmes de finale aller de la Ligue Conférence (0-0). L’attaquant français de 28 ans, auteur de 10 buts en 35 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, est entré en jeu en fin de rencontre après plusieurs semaines d’absence. Un come-back remarqué pour l’ex-Lyonnais, qui avait vu son transfert vers l’AC Milan capoter lors du mercato hivernal en raison de cette blessure au genou.

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En conférence de presse, Oliver Glasner a tenu à saluer l’engagement de son joueur : «C’est bien qu’il soit de retour. Il s’est blessé en novembre pendant la trêve internationale et a ensuite disputé quasiment tous les matchs de Crystal Palace malgré un genou douloureux. Il s’est toujours donné à 100 % pour cette équipe, j’ai un énorme respect pour lui», a-t-il assuré. Jean-Philippe Mateta va maintenant devoir enchaîner s’il souhaite réaliser son rêve d’aller au Mondial 2026, avec les Bleus.

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