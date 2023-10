OM-OL : l’Olympique Lyonnais annonce porter plainte !

Après l’OM, c’est au tour de l’Olympique Lyonnais de sortir du silence officiellement et de réagir au report du match et au caillassage du bus dans un communiqué officiel publié sur le site du club : «Ce dimanche soir, à l’entrée du stade Vélodrome, plusieurs individus ont violemment attaqué le car de l’Olympique Lyonnais, ainsi que son staff et ses joueurs. Six cars de supporters de l’Olympique Lyonnais ont été également pris pour cible. Si par le passé, des agressions de ce type avaient déjà eu lieu, ce qu’a toujours regretté l’Olympique Lyonnais, ce dimanche 29 octobre, une nouvelle étape vers le pire a été franchie. Plusieurs vitres sécurisées ont été brisées par des projectiles lourds, à la nature inconnue. Ces mêmes projectiles ont pénétré à l’intérieur du car. L’entraîneur Fabio Grosso et son adjoint Raffaele Longo ont été directement touchés et gravement blessés au visage lors de cette attaque. Présents avec eux dans le car, les joueurs et le staff ont été également profondément marqués par la violence de cette attaque que condamne fermement l’Olympique Lyonnais», peut-on lire.

La suite de la missive donne des détails sur l’heure de battement avant l’officialisation du report et annonce la plainte déposée par les Gones : «Dans un premier temps, comme indiqué par la représentante de l’OL en début de réunion de crise, portés par leur courage, le coach et les joueurs souhaitaient que la rencontre puisse se tenir. Par la suite, la représentante de l’OL a été informée de l’état physique de Fabio Grosso et son adjoint Raffaele Longo, bien plus graves qu’escomptés, mais aussi des avis médicaux négatifs et de l’état psychique des joueurs. Elle a alors fait part d’une évolution de la situation, indiquant l’impossibilité de jouer le match. En raison de la gravité de la situation et de l’incident, la préfète et l’arbitre ont pris la décision de ne pas jouer le match ce dimanche, ce que comprend parfaitement l’Olympique Lyonnais dans un contexte où il était clairement impossible que cette rencontre se tienne. Le club portera plainte ces prochains jours et accompagnera toute personne qui souhaitera faire de même. Enfin, l’Olympique Lyonnais regrette que ce type de situation se reproduise chaque année à Marseille et invite les instances à prendre la mesure de la gravité et de la répétition de ce type d’incidents avant qu’un drame encore plus grave ne se produise».