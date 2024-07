Man United : les mots forts de Leny Yoro

Quelques jours après l’officialisation de son transfert à Manchester United et le lendemain de sa grande première avec les Red Devils en match amical contre les Rangers, Leny Yoro a donné une interview au site officiel du club anglais : «Pour moi, c’est le plus grand championnat du monde. La Premier League, c’est là que le football existe pleinement. Les fans, le niveau parce que le niveau est fou ici, ce n’est pas un style de jeu facile et, pour tout cela, la Premier League est le plus grand championnat du monde. C’est une étape historique et je suis vraiment excité de jouer à Old Trafford pour être honnête. Manchester United est le plus grand club du monde. Pour moi, c’était un rêve de jouer pour ce club. J’ai parlé avec ten Hag. Il veut des joueurs qui veulent vraiment gagner. Quand il me mettra sur le terrain, je suis prêt à mourir pour ce club"», a-t-il affirmé.

Leny Yoro a joué 45 minutes contre les Rangers, alors que l’équipe d’Erik ten Hag a enregistré une première victoire de pré-saison 2024/25, en battant le club de Glasgow (2-0) : «C’est incroyable. Quand je les ai vus gagner la FA Cup, j’avais vraiment envie d’y être. Je m’imaginais déjà sur le terrain. J’étais avec ma famille là-bas, et ils étaient impressionnés aussi. Donc, oui, nous avons pris beaucoup de photos. C’est l’un des plus grands stades du monde. Pour être honnête, je suis vraiment heureux d’être ici, de jouer pour cette équipe et je suis vraiment excité de jouer à Old Trafford». En tout cas, le défenseur français semble plus que jamais épanoui en terre mancunienne.