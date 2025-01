Rennes : c’est terminé pour Jorge Sampaoli

Auteur d’un retour cataclysmique en Ligue 1 du côté du Stade Rennais (0,8 point par match et une place de premier barragiste), Jorge Sampaoli va déjà faire ses valises, seulement deux mois après son arrivée en Bretagne.

Les choses se sont accélérées ces dernières heures et l’annonce du départ de l’entraîneur argentin, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Rouge et Noir, devrait intervenir dans les prochaines heures. Preuve de l’imminence de l’annonce, le décalage de l’entraînement prévu initialement ce matin et l’agitation qui règne à la Piverdière ce matin. Selon nos informations, les membres du staff sont d’ailleurs passés ce matin vider leur casier.