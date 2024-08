Liverpool s’offre la sensation Giorgi Mamardashvili

Certainement le meilleur gardien de l’Euro 2024, le Géorgien Giorgi Mamardashvili (23 ans) a particulièrement impressionné pour la première participation de son pays qui est allé jusqu’en huitièmes de finale. Référence de Liga avec Valence, il avait été lié avec Newcastle en début de mercato, mais va finalement signer du côté de Liverpool. Un transfert estimé aux alentours de 35 millions d’euros.

La suite après cette publicité

«Liverpool a conclu un accord pour le transfert de Giorgi Mamardashvili, sous réserve de l’obtention d’un permis de travail et d’une autorisation internationale. Le gardien de but de Valence devrait rejoindre Anfield pour la saison 2025-26. Les Reds ont conclu un accord pour le joueur de 23 ans qui restera en Espagne jusqu’à la fin de la campagne actuelle avec Los Che avant de rejoindre la Mersey l’été prochain», peut-on lire dans le communiqué des Reds. Cette saison, Liverpool continuera de s’appuyer sur Alisson Becker et les Reds ont décidé de prêter Giorgi Mamardashvili en attendant. Proche de Bournemouth, il n’a pas apprécié cette option et a opté pour rester à Valence, une décision finalement acceptée par l’équipe coachée par Arne Slot.