Montpellier : Bakayoko suivi par la Lazio et Brighton

A 19 ans, Ryan Bakayoko cartonne avec la réserve de Montpellier pourtant peu à l'aise en National 2. Avec 8 buts en 11 matches, ce solide buteur (1m96-85 kg) au profil atypique est l'une des rares satisfactions de l'équipe 2 du MHSC.

Le natif de Montpellier, qui n'est autre que le neveu de l'ancien joueur de Montpellier, d'Everton et de l'OM Ibrahima Bakayoko, n'a pas encore eu sa chance avec le groupe pro et pour le moment le club ne s’est pas encore positionné concernant son avenir… Libre en fin de saison, son profil a tapé dans l'oeil de la Lazio Rome (7e de Serie A) et de Brighton (9e de Premier League) et un club français dont le nom n’a pas filtré. Nul doute que s’il continue à performer les choses devraient se dénouer d’un côté ou de l’autre… Affaire à suivre.