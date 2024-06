Jeux Olympiques 2024 : Thierry Henry appelle Rayan Cherki

Petit coup de tonnerre dans la sélection olympique de Thierry Henry. Après les nombreux refus de joueurs initialement appelés, retenus par leur club, le sélectionneur a fait appel à trois nouveaux éléments avec Chrislain Matsima (Monaco), Andy Diouf (Lens) et surtout Rayan Cherki (OL). Ils participeront au stage de préparation aux Jeux Olympiques 2024 qui démarre le 16 juin au CNF Clairefontaine, annonce ce mardi un communiqué de l’équipe de France olympique.

«À la suite des indisponibilités des joueurs Lucas Chevalier, Bafodé Diakité, Lenny Yoro (LOSC), Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery (PSG) et Mathys Tel (Bayern Munich), le sélectionneur des U23, Thierry Henry, a décidé de convoquer Chrislain Matsima (AS Monaco), Andy Diouf (RC Lens) et Rayan Cherki (Olympique Lyonnais) pour le stage de préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024», précise le message publié par le service de presse des Bleus.

Cherki sera aux JO

C’est finalement une décision logique puisque le sélectionneur avait communiqué une pré-liste de 25 joueurs le 3 juin dernier, sans savoir qui pourrait être définitivement intégré. Depuis et comme le résume le communiqué de l’équipe de France, beaucoup de clubs comme le LOSC et le PSG ont refusé de libérer leurs joueurs. Si les cas de Warren Zaïre-Emery et de Bradley Barcola, tous les deux convoqués pour l’Euro, s’expliquent, c’est moins évident pour les Lillois.

Le sélectionneur a fait appel à trois éléments qu’il connaît plutôt bien. Henry a ses connexions à Monaco et a pu prendre des renseignements sur le défenseur. Pour Diouf et Cherki, ils étaient tous les deux du premier rassemblement de mars dernier. Le Lyonnais a également été régulièrement convoqué chez les Espoirs depuis le début du mandat de l’ancien attaquant. Ils rejoignent un groupe qui s’apprête à affronter le Paraguay (4 juillet), la République Dominicaine (11 juillet) et le Japon (17 juillet) en préparation avant le début des JO (États-Unis le 24 juillet, la Guinée le 27 juillet et la Nouvelle-Zélande le 30 juillet).