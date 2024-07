Pays-Bas - Turquie : les compositions officielles

L’Euro 2024 se poursuit et livre ce samedi le dernier quart de finale de la compétition. Ainsi, les Pays-Bas croisent le fer avec la Turquie dans un match qui sent la poudre. Les joueurs de Ronald Koeman s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Bart Verbruggen comme dernier rempart derrière Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk et Nathan Aké en défense. L’entrejeu est composé de Jordy Schouten et Tijjani Reijnders. En attaque, Memphis Depay est soutenu par Steven Bergwijn, Xavi Simons et Cody Gakpo.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Turcs de Vincenzo Montella s’organisent dans un 3-4-3 avec Mert Günok dans les cages derrière Samet Akaydin, Kaan Ayhan et Abdülkerim Bardakci alors que Mert Müldür et Ferdi Kadioglu évoluent comme pistons. Salih Özcan est placé comme sentinelle avec Hakan Çalhanoglu à ses côtés. Devant, Arda Güler et Kenan Yildiz sont associés à Baris Yilmaz qui se retrouve en pointe.

Les compositions

Pays-Bas : Verbruggen - Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké - Schouten, Reijnders - Bergwijn, Simons, Gakpo - Depay

La suite après cette publicité

Turquie : Günok - Akaydin, Ayhan, Bardakci - Müldür, Çalhanoglu, Özcan, Kadioglu - Güler, Yilmaz, Yildiz