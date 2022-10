Manchester United : Erik ten Hag réintègre Cristiano Ronaldo !

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo était attendu. Ce mardi matin, l'international portugais avait rendez-vous avec Erik ten Hag à Carrington, le centre d'entraînement de Manchester United. C'est là-bas que plusieurs photographes attendaient de pied ferme l'arrivée de la star lusitanienne. Depuis environ une semaine, les médias britanniques scrutent les moindres faits et gestes de CR7, mis à l'écart du groupe professionnel depuis jeudi dernier.

Son attitude lors de la rencontre face à Tottenham n'a pas été appréciée, puisque le joueur de 37 ans avait refusé d'entrer en jeu avant de rejoindre les vestiaires et avait quitté Old Trafford avant le coup de sifflet final. En accord avec sa direction, Erik ten Hag s'est passé de ses services face à Chelsea et l'a envoyé avec les U21. Mais c'est seul qu'il s'est entraîné, accompagné uniquement de préparateurs physiques.

Après plusieurs jours de mise à l'écart, CR7 devait s'entretenir ce mardi avec son coach. Les deux hommes devaient faire un point sur la situation et voir comment cohabiter ensemble durant les prochains mois. Le Daily Mail indique que le rendez-vous entre Cristiano Ronaldo et Erik ten Hag, qui a le soutien total du vestiaire, s'est très bien passé. La publication britannique explique qu'il a décidé de réintégrer le Portugais, avec lequel il était visiblement en contact constant ces derniers jours.

L'attaquant de 37 ans a donc retrouvé le groupe professionnel ce mardi. Le Daily Mail ajoute d'ailleurs qu'il postule à une place dans le groupe et dans l'équipe pour participer au match de Ligue Europa jeudi face au Sheriff Tiraspol. Une bonne nouvelle pour CR7, qui a visiblement trouvé un terrain d'entente avec Ten Hag. Ce dernier attendait des excuses et que son joueur accepte son nouveau statut, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un titulaire systématique. Les deux hommes ont visiblement fait la paix pour le moment. Une bonne nouvelle pour MU.

