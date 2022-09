Le FC Barcelone a un plan douteux pour Bernardo Silva

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a perdu. Cet été, les pensionnaires du Camp Nou avaient fait de Bernardo Silva sa priorité dans l'entrejeu. Fan du joueur, Xavi espérait compter sur lui, d'autant que le Portugais n'était pas contre un départ de Manchester City où il a presque tout gagné. Durant le mercato, la presse catalane a multiplié les articles concernant ce dossier. La venue du joueur était presque acquise, mais le Barça devait vendre un joueur avant de le recruter.

Frenkie de Jong devait ainsi être sacrifié. Mais le Néerlandais a indiqué qu'il ne s'en irait pas. Une mauvaise nouvelle pour les dirigeants blaugranas, d'autant que Bernardo Silva s'agaçait en coulisses. Finalement, l'ancien joueur de l'AS Monaco est resté en Angleterre où Pep Guardiola compte toujours sur lui. Il a, en effet, joué 10 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, dont 7 en tant que titulaire. Le temps pour lui d'inscrire 2 buts et de délivrer 3 assists.

Bernardo Silva intéresse toujours les Culés

Ce mercato très agité ne l'a visiblement pas perturbé outre-mesure. Mais le footballeur âgé de 28 ans devra encore composer avec les rumeurs à son sujet durant les prochaines semaines, voire les prochains mois. En effet, Mundo Deportivo annonce ce lundi que les pensionnaires du Camp Nou n'ont pas oublié Bernardo Silva et qu'ils comptent bien revenir à la charge. Il est le grand objectif de 2023 de la direction catalane. Xavi veut toujours qu'il rejoigne son équipe. Le coach ibérique estime qu'il est le joueur qui lui manque car il apporterait de la maturité et encore plus de talent à son milieu de terrain.

MD précise que le Barça est prêt à faire un effort. Mais les Culés devront aussi vendre un joueur pour se l'offrir tout en baissant sa masse salariale. Ce qui était déjà le cas l'été dernier. Cette fois-ci, ce n'est pas Frenkie de Jong qui devrait être sacrifié, même si le club veut qu'il baisse son salaire selon la Cadena SER. Les dirigeants regarderont plutôt du côté de Sergio Busquets, Jordi Alba ou Gerard Piqué; dont les salaires sont hauts. Mais rien ne dit que les joueurs accepteront une baisse ou un départ. De son côté, Bernardo Silva, pour lequel la porte ne sera visiblement pas fermée à City, est toujours intéressé par le projet catalan. La suite au prochain épisode.