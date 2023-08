Luis Enrique et le PSG veulent voler un autre joueur au FC Barcelone !

La suite après cette publicité

C’était à prévoir avec l’arrivée de Luis Enrique : ce PSG a logiquement une grosse touche espagnole. Le club de la capitale, qui avait déjà enrôlé des joueurs comme Carlos Soler ou Fabian Ruiz l’été dernier, a notamment misé sur Marco Asensio, Arnau Tenas, et deux joueurs venant de Liga comme Kang-In Lee et Ousmane Dembélé, dont l’officialisation devrait se faire très rapidement.

Et comme l’explique le quotidien AS dans ses pages intérieures ce dimanche, les Parisiens veulent encore piocher de l’autre côté des Pyrénées, et plus particulièrement à Barcelone. Le club de la capitale a ainsi jeté son dévolu sur Ansu Fati, qu’on ne présente plus. Une offre serait en préparation, alors que Luis Enrique, qui l’a connu en sélection, l’apprécie beaucoup.

Le Barça ne dirait pas forcément non

Du côté de Barcelone, et toujours selon les informations du journal ibérique, Xavi le voit principalement dans un rôle de remplaçant. Et dans ce dossier, il y a deux éléments qui sont très favorables au PSG. Tout d’abord, le fait que le champion d’Espagne ait besoin de vendre pour inscrire ses nouveaux joueurs auprès de la Liga. Le Barça serait ravi d’encaisser un joli chèque pour son ancien énorme espoir.

Puis, il y a le facteur Mendes. Le super-agent est très influent au PSG, grâce à Luis Campos, mais aussi à Barcelone, puisqu’il est proche de Joan Laporta. La présence du Portugais dans le deal pourrait considérablement faciliter les négociations entre les deux clubs. Pour l’instant, Ansu Fati n’a cependant pas manifesté d’envie de partir. Mais la perspective de retrouver Luis Enrique pourrait faire la différence…