Serie A : la Juventus s'impose sur la pelouse de la Lazio Rome

La Lazio Rome (5e, 21 pts) recevait la Juventus (8e, 18 pts) ce samedi, pour le compte de la treizième journée de Serie A. Des Biancocelesti invaincus depuis trois rencontres, après des victoires face à la Fiorentina (1-0) et la Salernitana (3-0) et un match nul contre l’Atalanta (2-2). Après deux défaites consécutives lors de la réception de Sassuolo (1-2) et sur la pelouse de l’Hellas Vérone (2-1), les Bianconeri s’étaient repris en s’imposant contre la Fiorentina (1-0). Cataldi était sanctionné d'une faute sur Morata dans la surface après intervention de l'assistance vidéo, provoquant un penalty transformé par Bonucci (0-1, 23e).

Malgré une rencontre globalement à l'avantage de la Lazio, les deux équipes retournaient au vestiaire sur ce score de 0-1. Les hommes de Massimiliano Allegri doublaient la mise en seconde période, une nouvelle fois sur penalty. Reina était sanctionné pour une faute grossière sur Chiesa et Bonucci se chargeait de donner deux buts d'avance à son équipe (0-2, 83e), scellant définitivement la victoire de la Vieille Dame. Lors de la prochaine journée, la Lazio ira à Naples, la Juventus recevra l'Atalanta.

Le classement de la Serie A

