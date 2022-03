EdF : Didier Deschamps revient sur la première sélection de Jonathan Clauss

La suite après cette publicité

Appelé pour la première fois avec les Bleus pour le prochain rassemblement des Bleus qui affronteront la Côte d'Ivoire (25 mars) puis l'Afrique du Sud (29 mars), Jonathan Clauss vient ainsi d'être récompensé de sa régularité sous le maillot lensois. Une nouvelle qui n'a pas manqué de réjouir le latéral droit du RC Lens : «les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Tellement heureux, tellement fier d'être bleu. Merci à tous mes coéquipiers, le staff, mes proches et au public sang-et-or», a-t-il récemment posté, comme dans un rêve.

Présent, ce dimanche, dans Telefoot, Didier Deschamps est d'ailleurs revenu sur son choix, précisant notamment que cette décision était purement un choix sportif et non une volonté d'offrir un cadeau à celui qui a largement été plébiscité ces derniers mois : «je ne le prends pas pour faire plaisir ou lui faire un cadeau. À lui de faire du mieux possible, et ça me donnera des réponses sur les futurs choix que je dois faire». Le message est passé et Jonathan Clauss est prévenu. A lui désormais de se mettre en valeur pour s'installer durablement du côté de Clairefontaine.