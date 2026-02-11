Menu Rechercher
Commenter
Coupe du Roi

Coupe du Roi : la Real Sociedad prend une option pour la finale

Par Jordan Pardon
1 min.
Álvaro Odriozola @Maxppp

En attendant la première manche du choc entre le Barça et l’Atlético de Madrid demain, la Real Sociedad a fait le travail de son côté. Le club basque a remporté sa demi-finale aller de Coupe du Roi aux dépens de son rival régional l’Athletic Bilbao (0-1).

La suite après cette publicité

Le seul but du match a été marqué par Benat Turrientes à la suite d’un excellent travail de Carlos Soler, à la première passe. L’ancien Parisien trouvait parfaitement en profondeur Gonçalo Guedes, qui piquait astucieusement son ballon au-dessus de Padilla (61e). Turrientes poussait le ballon au fond des filets. Les deux équipes joueront la manche retour le 4 mars, à Anoeta.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Roi
Bilbao
Real Sociedad

En savoir plus sur

Coupe du Roi Coupe du Roi
Bilbao Logo Athletic Bilbao
Real Sociedad Logo Real Sociedad
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier