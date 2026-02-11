Coupe du Roi : la Real Sociedad prend une option pour la finale

En attendant la première manche du choc entre le Barça et l’Atlético de Madrid demain, la Real Sociedad a fait le travail de son côté. Le club basque a remporté sa demi-finale aller de Coupe du Roi aux dépens de son rival régional l’Athletic Bilbao (0-1).

Le seul but du match a été marqué par Benat Turrientes à la suite d’un excellent travail de Carlos Soler, à la première passe. L’ancien Parisien trouvait parfaitement en profondeur Gonçalo Guedes, qui piquait astucieusement son ballon au-dessus de Padilla (61e). Turrientes poussait le ballon au fond des filets. Les deux équipes joueront la manche retour le 4 mars, à Anoeta.