Reims : les regrets de Marshall Munetsi après la défaite

Dominé (1-2) par l’Olympique de Marseille en clôture de la 28e journée de Ligue 1, le Stade de Reims a mis fin à sa série d’invincibilité. Malgré la défaite, les Rémois, qui avaient ouvert le score, ont touché par deux fois les montants phocéens. De quoi nourrir quelques regrets… Interrogé à l’issue de la rencontre sur Prime Video, Marshall Munetsi est d’ailleurs revenu sur ces occasions manquées.

«C’est dommage on a pas gagné aujourd’hui mais je suis content pour l’équipe, on a fait une série magnifique. Sur son poteau ? Je n’étais pas très concentré, sur ça normalement c’est but, c’est dommage. Le coach nous a demandé de bouger constamment pour perturber le milieu marseillais. Moi et Balogun on a crée une bonne communication sur le terrain, on était toujours toujours en mouvement, il a marqué, j’ai failli. Après le match, le coach nous a dit qu’il était content pour nous, on a fait une série magnifique, certains vont partir en sélection, il a dit que c’était dommage car on a eu beaucoup d’occasions mais c’est comme ça».

