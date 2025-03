FC Barcelone : le message cinglant de Lamine Yamal au Real Madrid !

Alors que la saison approche de son dénouement, les ambitions du FC Barcelone sont plus élevées que jamais. Après une période de turbulences et de reconstructions, le club catalan vise désormais les plus grands trophées européens et nationaux. Dans cette dynamique, Lamine Yamal s’est exprimé sur les objectifs de l’équipe, soulignant la priorité accordée à la Ligue des Champions, ce titre symbolique tant convoité par les supporters. Toutefois, pour lui, la quête du triplé reste l’objectif ultime, une performance qui ferait de cette saison un chapitre historique dans l’histoire du club. Tout en évoquant la concurrence féroce de clubs comme le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, il a fait part de son désir de vivre une finale européenne contre le club madrilène, un duel qui serait pour lui une expérience inoubliable et une occasion de marquer les esprits. Ce discours met en lumière non seulement les ambitions personnelles du joueur, mais aussi la cohésion et la détermination collective d’un groupe prêt à tout pour redorer le blason du Barça. Dans un climat d’incertitude et de pression, ces mots révèlent un esprit de conquête et une volonté de s’imposer sur tous les fronts, qu’il s’agisse de la Ligue des Champions, de la Copa del Rey ou de la Liga.

Interrogé par le quotidien AS, Lamine Yamal n’a pas mâché ses mots sur sa saison harassante, notamment au sujet de son calendrier irrespirable : «beaucoup, car c’est un titre que je n’ai pas et cela me motive vraiment à jouer ce Final Four de la Ligue des Nations. Les jeunes veulent juste jouer et s’amuser, et rien d’autre ne leur vient à l’esprit. Le football, en plus d’être notre métier, est ce que nous aimons faire le plus. Et je n’ai aucune plainte à formuler. Parfois, quand je termine un match, je me dis, ouf, il reste encore trois jours avant le prochain. Pour moi, le truc des 72 heures, c’est l’inverse. Je termine un match et j’ai déjà hâte d’en jouer un autre. La vérité, c’est que je ne suis pas trop inquiet que les gens parlent de ces choses. L’important, c’est de bien jouer, de gagner et de profiter. Quand tout cela arrive, le reste importe peu. Je préfère qu’ils comptent le nombre de jours qu’il me faut pour marquer un but plutôt que de dire que je joue mal».

Tout gagner à Barcelone !

Dans son récente interview, le jeune joueur du Barça a exprimé sa concentration totale sur la fin de la saison et ses ambitions collectives, tout en évoquant son évolution personnelle et sa volonté de continuer à progresser sur le terrain : «je pense que personne n’y pense maintenant, nous sommes tous concentrés sur le fait de terminer la saison avec des titres. En ce moment, je ne pense qu’à jouer et gagner avec le Barça. Maintenant vient la phase décisive de la saison et c’est tout ce que j’ai en tête. Je ne parlerai pas du renouvellement avant la fin de la saison. J’ai évolué dans mon jeu. Et bien sûr, j’ai encore de la marge de progression, car je suis un jeune joueur et j’ai encore beaucoup à apprendre. Au début, quand on débute en équipe première, en élite, on ne veut pas perdre de ballons et on rend tout facile. Mais ensuite, vous gagnez en confiance et vous avez envie de faire plus de choses, de vous amuser et d’être créatif», a-t-il déclaré.

Le jeune joueur du Barça partage sa vision du succès, mettant l’accent sur l’importance des titres collectifs et exprimant ses rêves personnels, tout en rejetant l’importance excessive accordée aux statistiques dans l’analyse du football, notamment les folles annonces des logiciels d’IA : «eh bien, la première chose que le Barça doit faire, c’est gagner des titres et tout le reste suivra. C’est quelque chose qui vient généralement avec des titres collectifs, c’est pourquoi je suis très pressé. Les pronostics des IA ? Quant à 2029, j’espère le gagner avant, car cela signifierait que j’aurais gagné la Ligue des champions avec le Barça et la Coupe du monde avec l’Espagne, qui sont mes deux plus grands rêves. Quant à l’autre chose que dit l’intelligence artificielle, eh bien, elle n’a pas raison. C’est faux. Cela ne me dit rien parce que je n’aime pas les statistiques. Vous pouvez dépasser dix adversaires, donner le ballon à un autre, puis à un autre, et ne rien obtenir de net du jeu… Je suis plutôt un observateur de l’ensemble du jeu et j’analyse chaque joueur, sa contribution globale à l’équipe. Les statistiques ne reflètent pas le football tel qu’il est».

Le joueur du Barça a récemment partagé ses priorités et ambitions pour la saison en cours, soulignant l’importance de remporter la Ligue des Champions tout en exprimant son désir de vivre une finale contre le Real Madrid, un affrontement qui ajouterait une dimension particulière à tout succès : «je pense qu’en ce moment, pour tout supporter du Barça, la Ligue des Champions est le titre le plus spécial, mais notre objectif est le triplé. Maintenant, si je devais choisir, ce serait la Coupe d’Europe. Et bien, au final, c’est presque toujours Barça-Madrid. L’Atlético rend les choses difficiles, et je ne les abandonnerais pas en Liga, loin de là. Mais au final, il y a toujours Madrid et le Barça, qui sont aussi en Coupe et en Ligue des Champions. Donc au final, je pense que oui, ce sera Madrid. Tant que le Barça est en finale, peu m’importe qui sera l’adversaire, mais si c’est Madrid, ce sera encore plus spécial. Ce serait quelque chose d’unique que nous apprécierions tous beaucoup». L’aspiration du joueur à décrocher la Ligue des Champions et à affronter le Real Madrid en finale témoigne de son ambition et de la détermination du Barça à remporter les plus grands titres cette saison.