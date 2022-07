Gor Manvelyan, la nouvelle arme offensive du FC Nantes

Randal Kolo Muani a quitté le FC Nantes. Pur produit de la formation nantaise, le natif de Bondy a explosé sur le front de l'attaque de manière assez inattendue et a filé à Francfort. Symbole du retour de la formation à la nantaise, déjà aperçue avec Valentin Rongier ou plus récemment pour Quentin Merlin. Mais ce n'est pas tout. Au sud du Massif armoricain, un nouveau crack de la Jonelière commence à pointer le bout de son nez et vous risquez d'en entendre parler cette année. Son nom ? Gor Manvelyan.

S'il n'a disputé qu'un seul match professionnel la saison passée en Coupe de France face à l'AS Vitré, Manvelyan est bel et bien promis à un grand avenir. Ce franco-arménien de 20 ans - passé très jeune à Saint-Lô et l'US Granville - a été repéré très tôt par le FC Nantes. Six ans après son arrivée sur les bords de l'Erdre, Manvelyan signe pro après avoir notamment réalisé une saison U19 incroyable où il termine meilleur buteur du championnat avec 17 buts.

Gor Manvelyan compte bien saisir sa chance !

L'un de ses proches nous en a d'ailleurs dit plus sur les qualités de ce joueur d'origine arménienne, naturalisé français en 2020 et titulaire d'un bac avec mention bien. «Gor est un joueur habile techniquement, capable de faire la différence en un contre un et qui possède une belle vision du jeu. Avec lui le danger peut venir de partout. Il est capable de délivrer la dernière passe, mais il est également très adroit devant le but, comme en témoigne sa saison U19 où il termine meilleur buteur du championnat. Il est droitier, mais également très habile du gauche.»

Des qualités largement appréciées par Antoine Kombouaré qui l'a appelé une dizaine de fois avec le groupe pro l'an passé, dont cette apparition en Coupe de France. Mais cette saison la donne est différente et en dépit de l'arrivée de Mohamed Mostafa et d'Evan Guessan, Gor Manvelyan a clairement une carte à jouer. Et cet habile tireur de coup franc compte bien la saisir. À commencer dans les matches de préparation. Après 45 minutes face à Guingamp puis 25 minutes face à Caen, ce grand fan de Cristiano Ronaldo capable aussi bien de jouer en numéro 10 qu'en 9 et demi, a joué 18 minutes face à Rennes.

De bon augure dans une saison qui s'annonce très longue pour le FC Nantes entre le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Ligue Europa et la Coupe de France. Nul doute qu'avec toutes ces échéances, Gor Manvelyan devrait bénéficier de quelques minutes. «Il n'a pas eu de promesse ou quoi que ce soit. De toute façon, si Gor veut jouer il devra prouver qu'il a le niveau et saisir sa chance. Il est déterminé à réussir et si c'est avec son club formateur, alors que rêver de mieux ?», nous a, par ailleurs, rappelé, l'un de ses proches. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.