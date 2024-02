Jérôme Boateng se fait totalement détruire en Italie !

Auteur de deux saisons compliquées, voire catastrophiques, à l’Olympique Lyonnais où il comptait rebondir après un long passage réussi au Bayern Munich, Jérôme Boateng (35 ans) connaît une fin de carrière compliquée. Rattrapé par ses problèmes judiciaires, lui qui est accusé de violences conjugales sur son ex-conjointe, le défenseur allemand s’entraînait avec le Bayern Munich où il aurait pu faire son retour, mais les différentes parties ont rétropédalé face aux critiques de l’opinion public. Finalement, il a dû attendre quelques mois de plus pour finalement rebondir en Italie à la Salernitana le 2 février dernier.

Débutant deux jours plus tard face au Torino (0-0), il réalisait une heure de jeu plutôt sérieuse et le coach Filippo Inzaghi était enthousiaste vu la situation d’urgence : «nous avons été extraordinaires. Boateng n’avait pas joué depuis neuf mois, Pasalidis est arrivé avant-hier… Nous avons été bons. Nous avons très peu souffert.», Mais quelques jours plus tard, une défaite 3-1 contre Empoli provoquait le départ du coach italien. Désormais dirigé par Fabio Liverani, Jérôme Boateng a connu son premier gros coup dur avec la Salernitana. Défiant le leader, l’Inter Milan, ce vendredi soir, le défenseur de 35 ans a totalement pris l’eau lors d’une lourde défaite 4-0.

Les médias italiens cartonnent Jérôme Boateng

Coupable sur les deux premiers buts de son équipe concédés en début de match, il est sorti du terrain après seulement 24 minutes suite à une blessure. Une prestation salée qui a particulièrement été critiquée en Italie. «Vingt-trois minutes complètement sous l’eau avant de se blesser. Les attaquants de l’Inter lui échappent de tous côtés, il donne de l’espace et du temps à Lautaro avant le 2-0 : c’est donc un suicide» lâchait la Gazzetta dello Sport après la partie en lui attribuant une des pires notes du match. La blessure précoce lui évite d’autres mauvaises impressions. Ses vingt minutes, tel un film d’horreur, donnent un feu vert continu à Lautaro et Thuram a lâché de son côté le Corriere dello Sport en lui attribuant un 4,5.

Son coach Fabio Liverani est intervenu après la rencontre et a expliqué que Jérôme Boateng n’était pas en état de jouer : «Il n’est pas capable de jouer à des matches complets. Il faut le remercier pour sa volonté, mais force est de constater que ces défis d’une grande intensité peuvent être difficiles pour lui. Boateng n’a fait qu’une demi-séance d’entraînement dans la semaine et n’aurait pas dû jouer aujourd’hui.» Des propos qui inquiètent quant à la suite de l’aventure du Champion du monde 2014 en Italie. Lanterne rouge de Serie A, la Salernitana est à 7 points du premier non-relégable. Un exercice compliqué s’annonce déjà pour Jérôme Boateng.