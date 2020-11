Barça : Ansu Fati absent quatre mois !

Depuis le début de la saison 202021, plusieurs joueurs ont été blessés plus ou moins gravement. C'est le cas de Virgil van Dijk (Liverpool), Joshua Kimmich (Bayern Munich) ou encore Ansu Fati. Ce lundi, le FC Barcelone en a dit plus sur la durée d'indisponibilité de sa jeune pépite dans un communiqué de presse. «Le numéro 22 du FC Barcelone Ansu Fati s'est fait opérer avec succès d'une rupture du ménisque gauche lundi, par le Docteur Ramon Cugat. La durée de son absence est estimée à environ 4 mois.»

Un terrible coup dur pour le joueur et le club, qui a indiqué : «Ansu Fati est sorti sur blessure à la pause du match entre le Barça et le Betis (5-2). Taclé par Mandi sur le premier pénalty obtenu par les Catalans, il a dû céder sa place à Leo Messi. Cette saison, il a joué 10 matches (7 en Liga et 3 en Ligue des Champions), soit 596 minutes. Il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives. Malgré son jeune âge, Ansu Fati compte déjà 43 matches sous le maillot blaugrana. Auteur de 13 buts (11 en Liga et 2 en Ligue des Champions) et 3 passes décisives, il a battu de nombreux records de précocité».