FC Barcelone : rupture du ménisque pour Ansu Fati

L'an passé, c'est lors de la rencontre opposant le Barça au Betis (le 25 août 2019) qu'Ansu Fati a fait ses grands débuts sous la tunique blaugrana, à 16 ans. Depuis, l'attaquant qui vient de fêter ses 18 ans a disputé 42 matches avec l'effectif professionnel, pour un bilan très prometteur de 13 buts et 5 passes décisives. Il est également devenu international et compte 4 sélections avec la Roja. Titulaire cet après-midi, Fati a célébré bien tristement cet "anniversaire". Sorti à la pause suite à un tacle mal maitrisé d'Aïssa Mandi (32e), et remplacé par Lionel Messi, le natif de Bissau est sérieusement touché.

«Ansu a ressenti une douleur à la pause, et nous n'avons pas voulu prendre de risque. C'est pourquoi nous l'avons changé,» avait déclaré Ronald Koeman à la fin de la rencontre facilement remportée par le Barça (5-2). Depuis, le club blaugrana en sait plus et a communiqué. «Des tests menés cet après-midi ont montré qu'Ansu Fati souffre d'une rupture du ménisque interne de son genou gauche. Dans les prochains jours, le traitement à suivre sera déterminé». L'étendue de la blessure et la possibilité d'opter pour une intervention conservatrice, à savoir la reconstruction du ménisque endommagé, restent encore à déterminer.

En cas d'opération, selon les experts, le jeune attaquant pourrait être absent entre 3 à 5 mois. En ce début de saison, Ansu Fati est l'éclaircie dans le ciel terne de Barcelone. En dix matches disputés, le droitier d'1m78 a inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives. Buteur en Liga (4), il s'est mué en passeur en Ligue des champions (3), compétition dans laquelle les Blaugrana excellent et caracolent en tête du groupe G, devant la Juventus, le Dynamo Kiev et Ferencvaros, avec trois succès en autant de rencontres.