PL : Liverpool perd très gros contre Crystal Palace, Fulham renoue avec le succès

Suite de la 33e journée de Premier League. Relégué provisoirement au troisième rang après la victoire de Manchester City contre Luton, Liverpool était dans l’obligation de l’emporter contre Crystal Palace pour repasser devant son rival mancunien. En quête d’un second souffle quelques jours après avoir été humilié à domicile par l’Atalanta, le club de la Mersey a démarré timidement la partie et s’est fait surprendre par Palace et Eze, buteur après 10 minutes de jeu. Douchés d’entrée de jeu, les Reds sont passés proches de la correctionnelle mais Robertson, auteur d’un sauvetage inespéré, est venu enlever une balle de break aux Eagles (18e). Progressivement, Liverpool a tenté de reprendre le contrôle du jeu en multipliant les assauts sur la cage d’Henderson, qui a sorti le grand jeu pour écœurer tour à tour des offensifs liverpuldiens imprécis dans le dernier geste.

La suite après cette publicité

Dans la lignée de sa performance du premier acte, le portier anglais a permis à son équipe de préserver son avantage au tableau d’affichage au même titre que Nathanaël Clyne, sauveur des Eagles alors que le but était grand ouvert pour Diogo Jota. Liverpool a eu beau asphyxié son adversaire en le privant du ballon en fin de partie, Palace a tenu bon pour faire chuter le club de la Mersey pour la deuxième consécutive à domicile ! Au classement, les hommes de Jürgen Klopp réalisent une mauvaise opération dans la lutte pour le titre (à deux points désormais de Manchester City) et laissent le champ libre à Arsenal. Également balayé en Ligue Europa en milieu de semaine, West Ham devait réagir et reprendre sa marche en avant en championnat. Ceci passait par une performance contre Fulham, qui n’a plus grand-chose à jouer cette saison. Mais Andreas Pereira, auteur d’un doublé, en a décidé autrement. Si Fulham renoue avec le succès pour se hisser au 11e rang, West Ham replonge dans ses doutes, accusant 12 points de retard sur le top 5.

Les matchs de 15h00 :