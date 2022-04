La Juventus en quête du successeur de Paulo Dybala !

Au pied du podium en Serie A, la Juventus pointe actuellement à quatre longueurs de Naples. Pourtant, à cinq journée de la fin du championnat, Massimiliano Allegri compte bien tout faire pour terminer au mieux cet exercice, et ce malgré le nul concédé face à Bologne (1-1) le week-end dernier. Par ailleurs engagés en finale de la Coupe d'Italie, où ils retrouveront l'Inter Milan, les Turinois s'apprêtent donc à vivre une fin de saison excitante. Des enjeux sportifs qui n'empêchent cependant pas la direction des Bianconeri de, d'ores et déjà, préparer l'avenir.

Et pour cause. Dès la saison prochaine, la Vecchia Signora ne pourra plus compter sur les services de Paulo Dybala (28 ans). En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant argentin a, en effet, récemment fait savoir qu'il ne souhaitait pas poursuivre l'aventure du côté de Turin. Auteur de 113 buts et 48 passes décisives en 287 matches toutes compétitions confondues, le natif de Laguna Larga représentera donc une véritable perte pour les pensionnaires de l'Allianz Stadium. Un dénouement qui pousse inévitablement ses dirigeants à anticiper les choses.

David Neres également ciblé !

Pour remplacer celui que l'on surnomme la Joya, Sky Italia indique d'ailleurs, ce jeudi, que la Juve a deux idées. Dans cette optique, l'une d'elles conduit au nom d’Angel Di Maria, actuellement sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Selon les dernières informations du média italien, les premiers contacts ont d'ailleurs déjà été entamés avec l’entourage du joueur pour étudier les possibilités de s'offrir El Fideo, également en fin de contrat en juin prochain. Sky Italia précise également que Di Maria pourrait alors accepter un contrat à court terme, de deux ou même une seule année, avant de s'envoler vers l'Argentine pour terminer sa carrière.

Mais ce n'est pas tout. Travaillant également sur des profils plus jeunes, la Juve s'intéresserait à David Neres (25 ans), ancien ailier de l’Ajax, aujourd’hui sous la tunique du Shakhtar Donetsk. Alors que la piste menant à Nicolo Zaniolo (AS Roma) semble aujourd'hui au point mort, principalement pour des raisons économiques, les dirigeants turinois pourraient donc profiter de la clause de résiliation dont dispose Neres, en raison de la guerre en Ukraine, pour le rapatrier à un prix avantageux. Affaires à suivre...