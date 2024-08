Wilfried Zaha débarque à Lyon !

L’Olympique Lyonnais a activé son réseau à l’étranger en vue d’ajouter un nouveau renfort pour étoffer sa ligne d’attaque, et ce, malgré l’urgence de devoir vendre pour équilibrer ses finances. Et dans les derniers instants de ce mercato estival, les décideurs rhodaniens ont ciblé Wilfried Zaha.

Passé par Manchester United avant de faire les beaux jours de Crystal Palace pendant plus d’une décennie, l’attaquant de 31 ans avait opté pour un challenge en Turquie en rejoignant les rangs de Galatasaray l’été dernier. Là-bas, l’international ivoirien (30 sélections) a pris part à 43 rencontres pour un total de dix réalisations et cinq passes décisives tout en remportant la Süper Lig (D1 turque) avec la formation d’Okan Buruk.

Un prêt payant d’une saison pour Zaha à Lyon

Pourtant lié aux Cimbom jusqu’en juin 2026, Wilfried Zaha a été approché par Leicester City, qui envisageait pendant un temps de le rapatrier. Finalement, le principal concerné a donné son accord pour rallier la capitale des Gaules. Ce vendredi, l’OL a confirmé sa venue. «L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée sous la forme d’un prêt payant d’une saison, de l’attaquant international ivoirien Wilfried Zaha, en provenance de Galatasaray, pour un montant du 3M€», précise le communiqué.

Évoluant surtout sur les ailes, le joueur de 31 ans est capable de jouer dans l’axe. En arrivant à l’OL, il apportera son expérience à un collectif lyonnais qui en a grandement besoin et dont les leaders, comme Alexandre Lacazette, peinent à répondre présent pour le moment. À noter que Galatasaray prendra la quasi-intégralité du salaire du joueur. En parallèle, cette arrivée de Wilfried Zaha devrait faciliter le départ d’Ernest Nuamah, valorisé à 30 millions d’euros et très courtisé en Angleterre, notamment par Everton et Nottingham Forest.