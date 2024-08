L’OL sur le point de boucler le prêt de Wilfried Zaha !

« L’ailier de Galatasaray Wilfried Zaha est proche d’être prêté à l’Olympique Lyonnais ». Ce jeudi soir, le site anglais The Athletic annonce que les discussions sont en cours de finalisation pour un prêt sec de l’international ivoirien, âgé de 31 ans. Ce dernier avait rejoint Galatasaray l’été dernier. Le club turc avait cassé sa tirelire, au niveau salarial, pour attirer, libre de tout contrat, l’un des ailiers les plus performants de Premier League, qui était devenu le leader offensif de Crystal Palace au fil des saisons. Il avait inscrit 14 buts en Premier League lors de la saison 2021-2022.

En Turquie, Zaha avait commencé fort, avant de peu à peu reculer dans la hiérarchie et de terminer remplaçant. A tel point que sa situation a alerté plusieurs clubs anglais, comme Leicester et… Crystal Palace, son ancien club. Mais son retour en Angleterre posait différents problèmes de taxes, qui ont refroidi les clubs anglais. Mais l’idée n’a pas échappé à John Textor, toujours actionnaire à l’heure actuelle de la formation londonienne. L’Olympique Lyonnais s’est donc visiblement penché sur ce dossier.

Zaha pour succéder à Nuamah ?

Un dossier devenu intéressant, car Ernest Nuamah devrait lui rejoindre l’Angleterre, alors qu’Everton, ciblé par John Textor pour un rachat, et Nottingham Forest sont en lice pour le recruter, contre une somme de 30 M€. L’OL doit donc réfléchir à une solution de remplacement pour son ailier, et a donc avancé sur le dossier Zaha. Il y a peu, le nom de Carlos Forbs, joueur de l’Ajax Amsterdam depuis l’été dernier, avait filtré. Mais il se pourrait que le club rhodanien ait changé son fusil d’épaule.

Zaha, âgé de 31 ans et sous contrat jusqu’en 2026 avec Galatasray, touchait un salaire confortable en Turquie. « Selon l’accord, le joueur recevra un droit de signature net de 2 330 000 euros et un salaire net de 4 350 000 euros pour chaque saison passée dans notre club », avait précisé la formation stambouliote lors de la signature de l’Ivoirien en juillet 2023. The Athletic précise que le prêt n’est pas encore finalisé mais que les deux clubs sont proches d’un accord. Zaha a inscrit 9 buts avec Galatasaray en Süper Lig la saison dernière.