Serie A : pas de vainqueur entre le Torino et le Genoa

Pas de victoire pour le Torino, mais pas non plus de défaite depuis sept matches. Ce samedi soir, les Piémontais recevaient le Genoa de Patrick Vieira, et ils ont une nouvelle fois confirmé leur statut incontestable de rois du match nul (1-1). Ils n’en demandaient certainement pas autant, mais ils ouvraient le score juste avant la pause grâce à un contre son camp de Thorsby (45+2e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Torino 28 24 -3 6 10 8 25 28 12 Genoa 27 24 -11 6 9 9 22 33

En seconde période, c’est l’attaquant italien, Andrea Pinamonti, qui marquait son 7e but de la saison en Serie A pour remettre les deux équipes à égalité (68e, 1-1). Avec ce sixième match nul sur leurs sept dernières sorties, les Turinois restent 11es du championnat, avec un petit point d’avance sur leur adversaire du soir.